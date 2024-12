Tankerunglück im Schwarzen Meer: Kapitän in Haft – Ölpest bedroht Umwelt!

Nach einem Tankerunglück im Schwarzen Meer ist der Kapitän eines der betroffenen Schiffe für zwei Monate in Untersuchungshaft genommen worden. Ihm wird vorgeworfen, die Sicherheits- und Betriebsregeln des Seeverkehrs verletzt zu haben. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Sonntag in der Meerenge von Kertsch, als zwei Tanker bei Sturm verunglückten. Bei dem Unglück kam ein Besatzungsmitglied ums Leben, und es wird berichtet, dass mehr als 3.000 Tonnen Schweröl ins Meer ausgelaufen sind, während die beiden Schiffe insgesamt über 9.000 Tonnen geladen hatten.

Russlands Präsident Wladimir Putin bezeichnete den Vorfall in einer viereinhalbstündigen Fernsehsitzung als Umweltschaden und Katastrophe. Er wies darauf hin, dass fast 40 Prozent des geladenen Öls ins Wasser gelangt sind. Der Gouverneur der Region Krasnodar, Wenjamin Kondratjew, informierte über die Maßnahmen zur Bekämpfung der Ölpest. Diese umfassen die Errichtung von Ölsperren, die aufgrund der widrigen Wetterbedingungen bislang nicht umgesetzt werden konnten. Zudem müssen Pläne für die Beseitigung des Öls an der Küste und für die Aufräumarbeiten im kommenden Frühling entwickelt werden, wenn weiteres Öl an die Oberfläche treibt. Bislang sind über 5.000 Einsatzkräfte und Freiwillige an der Beseitigung der Ölverschmutzung beteiligt, und es wurden bereits rund 860 Tonnen Öl eingesammelt.

Parallel zu diesen Entwicklungen haben die Ölpreise am Freitag nachgegeben. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 72,26 US-Dollar, was einem Rückgang von 62 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für die US-Sorte WTI fiel um 62 Cent auf 68,76 Dollar. Im Vergleich zum Wochenbeginn, als der Brent-Preis noch über 74 Dollar lag, ist ein merklicher Rückgang zu verzeichnen. Der stärkere US-Dollar belastet die Ölpreise, da Rohöl in Dollar gehandelt wird und eine starke Währung das Öl für Anleger aus anderen Währungsräumen teurer macht. Die US-Notenbank hatte kürzlich die Aussicht auf weitere Leitzinssenkungen im kommenden Jahr gedämpft, was den Dollarkurs beflügelte. Zudem wirkt sich die schwächelnde chinesische Wirtschaft negativ auf die Ölpreise aus.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 72,60USD auf Lang & Schwarz (21. Dezember 2024, 13:00 Uhr) gehandelt.