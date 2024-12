DHL Group: Positive Signale trotz Turbulenzen und tragischem Flugzeugabsturz

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die DHL Group mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Outperform" eingestuft. In einem aktuellen Branchenkommentar betont Analyst Alexander Irving, dass die Anleger nach der turbulenten Entwicklung im Jahr 2024 auch im kommenden Jahr mit Unsicherheiten rechnen müssen. Dennoch gibt es positive Anzeichen: Die Seefrachtraten zeigen erste Stabilisierungstendenzen, und die Nachfrage im Luftfrachtsektor erholt sich ermutigend.

Parallel zu den Marktanalysen beschäftigt die Luftfahrtbranche ein tragischer Vorfall: Ein Frachtflugzeug, das im Auftrag von DHL von Leipzig nach Vilnius unterwegs war, stürzte am 25. November in ein Wohngebiet nahe des Flughafens Vilnius. Bei dem Unglück kam ein Besatzungsmitglied ums Leben. Die litauischen Behörden haben nach dem Absturz umfassende Ermittlungen eingeleitet. Erste Auswertungen der Flugschreiber ergaben, dass es keine Hinweise auf einen absichtlichen Eingriff in den Luftverkehr gibt. Diese vorläufigen Ergebnisse stützen sich auf die Analyse der Flugdatenschreiber und Stimmenrekorder, die in Deutschland ausgewertet wurden.