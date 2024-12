Allianz-Aktie: Rekorddividende und starkes Wachstum – Jetzt investieren!

Die Allianz (WKN: 840400) ist eine der gefragtesten Aktien für Anleger, die auf stabile und verlässliche Dividenden setzen. In den letzten zehn Jahren konnte die Allianz ein beeindruckendes jährliches Dividendenwachstum von durchschnittlich 10 % verzeichnen. Lediglich im Jahr 2020, während der Corona-Pandemie, wurde die Dividende auf dem Niveau des Vorjahres gehalten. Für das Jahr 2024 wurde eine Rekorddividende von 13,80 Euro pro Aktie ausgeschüttet. Um eine Dividende von 300 Euro zu erhalten, benötigt ein Anleger mindestens 22 Aktien, was bei einem aktuellen Kurs von 302,80 Euro pro Aktie eine Investition von etwa 6.662 Euro erfordert.

Die Finanzlage der Allianz ist solide, was sich in den jüngsten Quartalszahlen widerspiegelt: Das Geschäftsvolumen stieg um 17,3 %, und der bereinigte Periodenüberschuss wuchs um 23 % auf 2,5 Milliarden Euro. Diese positiven Entwicklungen könnten auch eine zukünftige Dividendenerhöhung rechtfertigen, wobei die genauen Informationen dazu am 25. Februar 2025 erwartet werden. Anleger sollten jedoch nicht nur auf die Dividende achten, sondern auch auf das langfristige Wachstumspotenzial der Aktie. Die Allianz hat kürzlich die Übernahme der Income Insurance aus Singapur für 1,5 Milliarden Euro bekannt gegeben, was die Expansion im asiatischen Markt vorantreibt.