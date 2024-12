Thyssenkrupp Nucera: Aktie mit 'Outperform'-Bewertung und grüner Wasserstoff-Pionier!

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie von Thyssenkrupp Nucera mit der Einstufung "Outperform" und einem Kursziel von 20 Euro bewertet. Analyst Yoann Charenton hebt hervor, dass der jüngste Kurssprung nach den Geschäftszahlen des Unternehmens Ähnlichkeiten zu einem ähnlichen Anstieg im Vorjahr aufweist. Dennoch haben sich die Perspektiven des Managements in der Zwischenzeit erheblich gewandelt. Thyssenkrupp Nucera betont nun seine Widerstandsfähigkeit in einem herausfordernden Marktumfeld und weist darauf hin, dass verschiedene Faktoren zu einer Verschiebung von Investitionsentscheidungen geführt haben. Charenton sieht die Aktie weiterhin als attraktive Möglichkeit für Anleger, die in den Bereich des grünen Wasserstoffs investieren möchten.

Das Projekt nutzt fortschrittliche Verfahren zur Modernisierung der chemischen Produktion und wird von Thyssenkrupp Nucera die Engineering- und Beschaffungsaufgaben für den Elektrolyseur übernehmen. Die modulare Bauweise soll die Kosten senken und die betriebliche Flexibilität erhöhen, um den lokalen Produktionsanforderungen gerecht zu werden. Diese Initiative steht im Einklang mit dem Engagement beider Unternehmen für nachhaltige und sichere chemische Produktionsmethoden und zielt darauf ab, die Herausforderungen in der Lieferkette zu adressieren.

Die Chlor-Alkali-Anlage wird energieeffiziente Membrantechnologie verwenden, die einen geringeren ökologischen Fußabdruck als herkömmliche Methoden aufweist. Durch die Lokalisierung der Produktion wird der Transport von Chlor über weite Strecken überflüssig, was eine zuverlässige Versorgung der Märkte in Arizona und Umgebung sicherstellt. Das Projekt wird voraussichtlich auch dauerhafte Arbeitsplätze in verschiedenen Bereichen schaffen und die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette verbessern, insbesondere angesichts der Tatsache, dass nahezu 80 Prozent der US-amerikanischen Chlor-Alkali-Produktion an der Golfküste konzentriert ist.

Insgesamt zeigt Thyssenkrupp Nucera mit diesen Entwicklungen eine klare Ausrichtung auf Innovation und Nachhaltigkeit, was sowohl für Investoren als auch für die chemische Industrie von Bedeutung ist.

Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,27 % und einem Kurs von 10,09EUR auf Tradegate (20. Dezember 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.