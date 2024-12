Euro erholt sich leicht: Wird die Parität zur neuen Realität?

Am Freitag erlebte der Euro eine spürbare Erholung von seinen jüngsten Verlusten und erreichte im New Yorker Handel ein Tageshoch von 1,0447 US-Dollar. Zuvor war der Euro auf ein Tief von 1,0343 Dollar gefallen, was den niedrigsten Stand seit fast einem Monat darstellt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0390 Dollar fest, was einen leichten Rückgang im Vergleich zu Mittwoch darstellt.

Die Finanzmärkte waren stark auf die US-Konjunkturdaten fokussiert, insbesondere auf die Konsumausgaben und privaten Einkommen, die im November hinter den Erwartungen zurückblieben. Die Reaktionen auf die Zinssignale der US-Notenbank (Fed) vom Mittwoch waren ebenfalls spürbar. Die Fed hatte ihren Leitzins zum dritten Mal in Folge gesenkt, jedoch für das kommende Jahr weniger Zinssenkungen als zuvor prognostiziert, was den Dollar zunächst stärkte und den Euro belastete. Analyst Constantin Lüer von der NordLB bemerkte, dass die Märkte die Inflationszahlen mit einem gewissen Wohlwollen aufnahmen, was zu einer Stabilisierung des Euro beitrug.