Medizinisches Craft-Cannabis: Cantourage expandiert nach Polen!

Die Cantourage Group SE, ein führendes europäisches Unternehmen im Bereich medizinisches Cannabis, hat am 19. Dezember 2024 bekannt gegeben, dass sie erstmals medizinisches Craft-Cannabis nach Polen exportiert. Diese Expansion erfolgt in Zusammenarbeit mit dem polnischen Pharmagroßhändler PharmaVitae, mit dem ein langfristiger Liefervertrag abgeschlossen wurde. Der Vertrieb beginnt mit der Cannabissorte „Mac 1“, die sich bereits in Deutschland und Großbritannien bewährt hat. Die Partnerschaft soll im Jahr 2025 um weitere Produkte aus Cantourages Portfolio erweitert werden.

Bernhard Retzer, Global Sales Director von Cantourage, äußerte sich optimistisch über die Zusammenarbeit und betonte, dass die Partnerschaft den Zugang zu hochwertigen Cannabisblüten für polnische Patienten erleichtern wird. Die Entscheidung, in den polnischen Markt einzutreten, basiert auf dem Wachstumspotenzial, das dieser aufweist. PharmaVitae hat sein Netzwerk in der Medizinalcannabis-Distribution in kurzer Zeit erheblich ausgebaut und beliefert mittlerweile über 1.200 Apotheken, was die steigende Nachfrage und Akzeptanz von medizinischem Cannabis in Polen widerspiegelt.