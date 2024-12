Fraport-Aktien steigen auf Höchststand: Analysten heben Kursziele an!

Die Fraport-Aktien haben am Freitagmorgen einen signifikanten Anstieg verzeichnet und erreichten den höchsten Stand seit 2022. Dies ist vor allem auf die positive Resonanz bezüglich einer neuen Entgeltvereinbarung mit den Airlines zurückzuführen, die am Vortag bekannt gegeben wurde. Die Aktien des Frankfurter Flughafenbetreibers stiegen um über 6 Prozent auf 58,55 Euro, was in Kombination mit den Kursgewinnen vom Donnerstag bereits einen zweistelligen Anstieg bedeutet.

Analystin Elodie Rall von JPMorgan lobte die vierjährige Planungssicherheit, die die Vereinbarung mit sich bringt, und hob die Einstufung der Fraport-Aktien von "Neutral" auf "Overweight" an. Ihr Kursziel wurde von 59 auf 66 Euro angehoben, was die Aktien in die Nähe der markanten Zwischenhochs von 2021 und 2022 bringt. Rall betonte, dass Fraport nun als der am besten berechenbare Flughafenbetreiber in der Branche gilt. Zudem seien die Flugverkehrstrends aus dem November so positiv, dass ihre Schätzungen für 2025 bereits als unambitioniert erscheinen.