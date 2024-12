Nexus Uranium startet Bau winterfester Zufahrtsstraße für Uranprojekt!

Nexus Uranium Corp. hat am 20. Dezember 2024 den Beginn des Baus einer winterfesten Zufahrtsstraße zu seinem Uranprojekt „Cree East“ im Athabasca-Becken in Saskatchewan bekannt gegeben. Diese Maßnahme ist entscheidend für die logistische Unterstützung der Explorationsaktivitäten und wird den Transport von Maschinen und Personal für das bevorstehende Winterbohrprogramm erleichtern. Das Unternehmen hat bereits über 20 Millionen US-Dollar in die Exploration des über 57.000 Hektar großen Projekts investiert, das als eines der größten im Athabasca-Becken gilt.

Die neue Zufahrtsstraße wird nicht nur die logistischen Bedingungen verbessern, sondern auch die Durchführung der Explorationsaktivitäten unter widrigen Wetterbedingungen erleichtern. Nexus Uranium hat sich verpflichtet, während des Baus und Betriebs höchste Sicherheitsstandards und umweltfreundliche Praktiken einzuhalten. CEO Jeremy Poirier äußerte sich optimistisch über die Fortschritte des Projekts und betonte die Bedeutung der Straße für die Erschließung des Potenzials von „Cree East“, das als zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie gilt, kritische Rohstoffe zu erkunden und zur globalen Energiewende beizutragen.

Die Entwicklungen im Energiesektor, insbesondere die wachsende Unterstützung für die Kernenergie in den USA, könnten sich positiv auf die Uran-Nachfrage auswirken. Mit dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Trump wird erwartet, dass die Kernkraft wieder stärker in den Fokus rückt, was Unternehmen wie Nexus Uranium attraktive Möglichkeiten bietet. Die USA sind für 28 % der weltweiten Uran-Nachfrage verantwortlich, produzieren jedoch nur einen minimalen Anteil selbst. Dies könnte Nexus in eine vorteilhafte Position bringen, um von einem potenziellen Anstieg der Uranpreise zu profitieren.

Insgesamt stellt die Errichtung der winterfesten Zufahrtsstraße einen bedeutenden Schritt für Nexus Uranium dar, um die Explorationsaktivitäten voranzutreiben und die Infrastruktur für zukünftige Entwicklungen zu stärken.

Die Nexus Uranium Regsitered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,44 % und einem Kurs von 0,196EUR auf Tradegate (20. Dezember 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.