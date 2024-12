Knorr-Bremse verkauft Sheppard: Strategische Neuausrichtung für mehr Profit!

Knorr-Bremse, ein führender Hersteller von Lkw- und Zugbremsen, setzt seine Strategie zur Portfoliooptimierung fort und hat die R.H. Sheppard Co., Inc., einen US-Hersteller von Lenksystemen für Nutzfahrzeuge, an den Investor Balmoral RHS Acquisition Corp verkauft. Diese Transaktion stellt bereits den vierten Verkauf im Rahmen der laufenden Portfolioanpassungen in diesem Jahr dar. Der genaue Verkaufspreis wurde nicht bekannt gegeben, jedoch wird erwartet, dass die Veräußertung im Schlussquartal zu einer nicht zahlungswirksamen Belastung des Jahresüberschusses von etwa 60 Millionen Euro führt, was sich mit rund 0,37 Euro auf den Gewinn je Aktie auswirken wird.

Zusätzlich hat Knorr-Bremse eine Wertberichtigung von knapp 50 Millionen Euro aus der Veräußerung der Kiepe Electric GmbH beschlossen, die ebenfalls nicht zahlungswirksam ist und sich mit etwa 0,31 Euro auf den Gewinn je Aktie im vierten Quartal auswirkt. Trotz dieser Belastungen bestätigt Knorr-Bremse seine Jahresziele für Umsatz und Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern und plant, eine stabile Dividende von mindestens 1,64 Euro je Aktie auszuschütten.