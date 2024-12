McCain gewinnt Rechtsstreit: Smiley-Krokette bleibt geschützt!

McCain hatte sich die Smiley-Krokette als europäische Marke schützen lassen und argumentierte, dass die Form der Krokette nicht nur ein dekoratives Element sei, sondern auch als Hinweis auf das Unternehmen McCain fungiere. Das Gericht stimmte dieser Auffassung zu und stellte fest, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den Produkten beider Unternehmen besteht. Der Senatsvorsitzende Erfried Schüttpelz erklärte, dass es zwar grundsätzlich eine Freiheit bei der Gestaltung von Warenformen gebe, jedoch Ausnahmen existieren, die durch besondere Merkmale gerechtfertigt sind. Die Smiley-Krokette wurde in diesem Kontext als solche Ausnahme anerkannt.

Der kanadische Lebensmittelkonzern McCain hat einen bedeutenden rechtlichen Sieg im Streit um die Smiley-Krokette errungen. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht entschied, dass der Wettbewerber Agrarfrost aus Niedersachsen keine Tiefkühl-Kroketten in dieser charakteristischen Form verkaufen darf. Diese Entscheidung ist das Ergebnis eines siebenjährigen Rechtsstreits, der 2017 begann, als Agrarfrost die Smiley-Krokette auf der Lebensmittelmesse Anuga präsentierte und damit die Aufmerksamkeit von McCain auf sich zog.

Agrarfrost hatte versucht, die Marke von McCain löschen zu lassen, was jedoch erfolglos blieb. Das Unternehmen argumentierte, dass es sich nicht im Endverbrauchermarkt bewege, sondern lediglich mit professionellen Einkäufern aus Kitas, Kantinen und Restaurants zusammenarbeite. Dennoch konnte McCain in einer Marktumfrage nachweisen, dass 30 Prozent der Verbraucher die Smiley-Krokette mit ihrem Unternehmen in Verbindung bringen. Dies untermauerte die Argumentation, dass die Form der Krokette als Marke wahrgenommen wird.

Die Geschichte des Smileys selbst ist ebenfalls bemerkenswert. Ursprünglich 1963 von dem Künstler Harvey Ball für eine US-Versicherung entworfen, wurde das Smiley zu einem weltbekannten Symbol. Franklin Loufrani, ein französischer Journalist, erkannte das kommerzielle Potenzial des Smileys und ließ es 1971 in vielen Ländern schützen. Während Loufrani Millionen mit Lizenzgebühren verdiente, sicherte sich McCain die Rechte an der Smiley-Krokette im Bereich der Tiefkühlprodukte.

Insgesamt zeigt dieser Rechtsstreit, wie wichtig Markenschutz und die Wahrnehmung von Marken in der Lebensmittelindustrie sind. Die Entscheidung des Oberlandesgerichts könnte weitreichende Auswirkungen auf die Wettbewerbslandschaft im Bereich der Tiefkühlprodukte haben.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 62,55EUR auf NYSE (21. Dezember 2024, 02:04 Uhr) gehandelt.