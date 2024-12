ZEAL Network SE hebt Jahresziele: Jackpot-Entwicklung überrascht Analysten!

Die ZEAL Network SE hat kürzlich ihre Jahresziele aufgrund einer starken Jackpot-Entwicklung im November angehoben. In einer Ad-hoc-Mitteilung gab das Unternehmen bekannt, dass es nun mit Umsatzerlösen zwischen 175 und 185 Millionen Euro rechnet, während das EBITDA auf 55 bis 59 Millionen Euro geschätzt wird. Diese Anpassungen übertreffen die vorherigen Prognosen von 158 bis 168 Millionen Euro Umsatz und 42 bis 46 Millionen Euro EBITDA. Analysten zeigen sich positiv überrascht von der Dimension der Prognoseanpassungen, die sowohl Umsatz als auch Ergebnis betreffen.

Die überproportionale Umsatzsteigerung deutet darauf hin, dass ZEAL seinen Marktanteil am Spielvolumen des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB) weiter ausbauen konnte. Dies steht im Zusammenhang mit dem wachsenden Marktanteil der Online-Lotterien, der im vierten Quartal auf 29,5 % geschätzt wird. ZEAL selbst könnte in diesem Zeitraum einen Marktanteil von 45,5 % erreicht haben. Die positive Entwicklung des EBITDA wird teilweise auf die zeitliche Überschneidung der Jackpot-Ausspielungen mit der Black Week zurückgeführt, einer wichtigen Phase für den E-Commerce, in der die Kosten für Werbung typischerweise steigen. Dennoch zeigt die Anhebung der EBITDA-Prognose, dass ZEAL in der Lage war, die Kundengewinnung diszipliniert zu steuern.