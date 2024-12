Staatsanleihen im Fokus: Leichte Erholung trotz Fed-Signalen!

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich zum Wochenschluss nur geringfügig verändert, nachdem sie in der Vorwoche deutliche Verluste hinnehmen mussten. Der Euro-Bund-Future, ein wichtiger Terminkontrakt für deutsche Staatsanleihen, stagnierte am Freitagvormittag bei 133,94 Punkten, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,30 Prozent lag. Der Anleihenmarkt bleibt stark von den geldpolitischen Signalen der US-Notenbank (Fed) beeinflusst. Diese hatte am Mittwoch ihren Leitzins zum dritten Mal in Folge gesenkt, jedoch die Erwartungen für zukünftige Zinssenkungen aufgrund einer hartnäckig hohen Inflation gedämpft.

Die Aussicht auf eine weniger expansive Geldpolitik in den USA hat auch die Renditen europäischer Anleihen beeinflusst. Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) wiesen darauf hin, dass die Entscheidungen der Fed spürbare Auswirkungen auf die Finanzmärkte hatten. Die Zinssenkungserwartungen seien erneut gesenkt worden, nachdem sie bereits seit Oktober zurückgegangen waren. Die am Freitag veröffentlichten US-Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe bestätigten zudem einen stabilen Arbeitsmarkt, was die Zinssenkungserwartungen weiter dämpfte.