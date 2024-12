FedEx: Abspaltung des Frachtgeschäfts verspricht massive Kursgewinne!

Parallel dazu hat die US-Bank JPMorgan das Kursziel für FedEx von 366 auf 370 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Brian Ossenbeck sieht auch nach einem Kursanstieg nachbörslich noch erhebliches Potenzial für weiteres Wachstum. Er hebt hervor, dass die Abspaltung des Frachtgeschäfts in der aktuellen Bewertung noch nicht vollständig eingepreist sei. Die Bewertung der Summe aller Teile sei nun offiziell relevant, was auf eine positive Entwicklung hindeutet. Obwohl Ossenbeck den Status "Positive Catalyst Watch" nach der Ankündigung der Abspaltung gestrichen hat, bleibt er optimistisch hinsichtlich einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung von FedEx.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FedEx mit einem Kursziel von 311 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Wadewitz betont, dass der Logistikkonzern die erwartete Abspaltung seines Frachtgeschäfts vorantreibt, was zu einer signifikanten Wertfreisetzung führen dürfte. Diese Abspaltung könnte eine höhere eigenständige Bewertung des Unternehmens ermöglichen und somit positiv auf den Aktienkurs wirken. Zudem wurde die Hürde für das Ergebnis im Jahr 2025 gesenkt, was die Attraktivität der Aktie weiter steigert.

Die Abspaltung des Frachtgeschäfts wird als strategischer Schritt angesehen, der es FedEx ermöglichen könnte, sich besser auf seine Kernkompetenzen zu konzentrieren und gleichzeitig den Aktionären einen höheren Wert zu bieten. Analysten sind sich einig, dass diese Maßnahme sowohl kurzfristig als auch langfristig positive Auswirkungen auf die Unternehmensbewertung haben könnte.

Insgesamt zeigen die Einschätzungen von UBS und JPMorgan, dass das Interesse an FedEx trotz der Herausforderungen im Logistiksektor hoch bleibt. Die Analysten erwarten, dass die bevorstehenden Veränderungen im Unternehmensprofil und die strategische Neuausrichtung des Frachtgeschäfts zu einer positiven Kursentwicklung führen werden. Investoren könnten daher von der aktuellen Situation profitieren, insbesondere wenn die Abspaltung erfolgreich umgesetzt wird und die Marktbedingungen günstig bleiben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass FedEx in einer vielversprechenden Position ist, um durch die bevorstehende Abspaltung seines Frachtgeschäfts signifikante Wertsteigerungen zu realisieren, was sowohl UBS als auch JPMorgan in ihren aktuellen Analysen positiv bewerten.

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 275,7EUR auf NYSE (21. Dezember 2024, 02:04 Uhr) gehandelt.