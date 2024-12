Sonderverwaltungsregion Macau schlägt neues Kapitel von "Ein Land, zwei Systeme" auf

Beijing (ots/PRNewswire) - In der Sonderverwaltungsregion (SVR) Macau fand am

Freitag eine Feier zum 25. Jahrestag der Rückkehr Macaus ins Mutterland und zum

Beginn der sechsten Amtszeit der Regierung der SVR Macau statt.



In seiner Ansprache sagte der chinesische Präsident Xi Jinping, die großen

Erfolge Macaus seit seiner Rückkehr hätten der Welt bewiesen, dass das Konzept

"Ein Land, zwei Systeme" über herausragende institutionelle Stärken und eine

enorme Vitalität verfüge.





Die in der Politik verankerten Werte des Friedens, der Integration, derOffenheit und des Teilens seien China und dem Rest der Welt gemeinsam undverdienten es, gemeinsam geschützt zu werden, fügte Xi hinzu."Enormer Erfolg"Xi lobte den enormen Wandel, der sich in Macau seit der Rückkehr zum Mutterlandim Jahr 1999 vollzogen hat, und sagte, dass die "Ein Land, zwei Systeme"-Praxiszusammen mit den Merkmalen Macaus ein enormer Erfolg gewesen sei.2023 belief sich das BIP Macaus auf rund 379,5 Mrd. MOP (rund 47,4 Mrd. USD),was einer Versiebenfachung gegenüber 1999 entspricht, während sich dasPro-Kopf-BIP mit rund 70.000 USD mehr als vervierfacht hatte. Auf derForbes-Liste der reichsten Orte der Welt für 2024 steht Macau in Asien an ersterund weltweit an zweiter Stelle.Die durchschnittliche Lebenserwartung in der Stadt lag 2023 bei 83,1 Jahren(gegenüber 77,9 Jahren noch 1999), was weltweit zu den höchsten Werten gehört.Die Arbeitslosenquote liegt seit 2012 im Durchschnitt unter 2 Prozent, was quasider Vollbeschäftigung entspricht.Auch der Tourismus hat sich herausragend entwickelt: von 6,6 MillionenBesucherinnen und Besuchern 1999 auf 39,4 Millionen 2019. Bis zum 7. Dezemberhatte die Stadt in diesem Jahr über 32 Millionen Touristen empfangen - einAnstieg von 26 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Es wirderwartet, dass diese Zahl bis zum Jahresende 33 Millionen erreichen wird."Neue Etappe"Xi betonte, dass die "Ein Land, zwei Systeme"-Praxis in eine neue Phaseeingetreten sei, und rief die neue Regierung der SVR am Freitag auf, dieangemessene Diversifizierung der lokalen Wirtschaft zu fördern, die Effizienzder Verwaltung zu verbessern, eine Plattform für eine stärkere Öffnung zuschaffen und soziale Harmonie und Stabilität zu gewährleisten.Im Rahmen des "Ein Land, zwei Systeme"-Konzepts genießt die SVR Macau eindeutigeVorteile, darunter den Status eines Freihandelshafens, ein separates Zollgebietund ein einfaches und günstiges Steuersystem. Die Welthandelsorganisationerkennt Macau als eine der offensten Volkswirtschaften der Welt für Handel und