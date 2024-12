DAX – Was kann man von den letzten 2,5 Handelstagen erwarten?

Das Börsenjahr ist fast zu Ende und die letzten zwei vollen Handelstage werden kaum für ein neues Rekordhoch sorgen. Trotzdem kann das Jahr als erfolgreich bezeichnet werden. Der Jahresausklang dürfte auch noch einmal für freundlichere Kurse sorgen. Zum einen haben viele Marktteilnehmer ein Interesse an einem höheren Jahresschluss und zum anderen wurde am Freitag eine Hammerformation hinterlassen. Diese dürfte am Montag bestätigt werden, was zu kurzfristig freundlichen Notierungen führen sollte. Hohe Umsätze sind in diesen letzten Handelstagen des Jahres nicht mehr zu erwarten. Somit wird die Kursfindung durch einige weniger Marktteilnehmer erfolgen.

Diese Analyse ist die letzte, die ich in diesem Jahr schreibe. Ich wünsche allen Lesern ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben und dann einen guten Start ins Jahr 2025. Diese Wünsche verbinde ich mit der Hoffnung auf ein weltpolitisch friedlicheres Jahr. Herzlichst Ihr Christoph Geyer

Dow Jones – Unterstützung hat nicht gehalten, aber…..

… es ist noch nichts entschieden. Auch wenn der Dow die Unterstützungslinie dynamisch unterschritten hat, konnte am Freitag eine Gegenbewegung generiert werden. Diese führte genau an die zuvor gebrochene Unterstützung. Allerdings konnte nicht genügend Kraft aufgewendet werden, um den neuen Widerstand wieder zurückzuerobern. Die Indikatoren befinden sich bereits im überverkauften Bereich bzw. haben schon Kaufsignale generiert. Somit besteht eine gute Chance auf einen freundlichen Wochenauftakt zur verkürzten Handelswoche.

Gold – kann sich über der latenten Unterstützung halten

Auch wenn Gold zuletzt ein wenig Abwärtsdynamik aufgebaut hat, konnte in den letzten beiden Handelstagen eine Gegenbewegung gestartet werden. Die Kaufsignale bei den Indikatoren helfen dabei, einen neuen Anstieg zu generieren, sodass die latente Unterstützung nicht erreicht werden dürfte.

Öl – Da spitzt sich etwas zu

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Die Anstiegsbewegungen bei Öl enden derzeit immer unter dem jeweils vorherigen Anstieg. Die Rückschläge laufen nahezu exakt an die Unterstützungszone. Damit werden die Amplituden immer kleiner und somit spitzt sich die Lage immer mehr zu. In welche Richtung der Ausbruch erfolgen wird, lässt ich anhand der Indikatoren kaum sagen. Nach den Schulbüchern müsste es nach unten gehen. Die Erfahrung hat gleichwohl gezeigt, dass bei solchen Konstellationen auch ein Ausbruch nach oben möglich ist. Eine Entscheidung sollte im Januar fallen.

Bitcoin/USD – Nach dem Ausbruch die Beruhigung

Die große runde Marke zu knacken, war das große Ziel für den Bitcoin in diesem Jahr. Dies hat er eindrucksvoll geschafft. Dass nun eine Korrekturbewegung erfolgt, ist folgerichtig und war zu erwarten. Um die 100.000-USD-Marke hat sich ein Widerstand etabliert. Auch wenn dieser keine klaren Konturen aufweisen kann, wird dieser Bereich derzeit von den Marktteilnehmern beachtet. Die Indikatoren befinden sich im neutralen Bereich und geben keine Hinweise auf die weitere Entwicklung. Das neue Jahr wird sicher wieder interessante Bewegungen beim Bitcoin hervorbringen.

