Fed lässt Goldpreis stolpern. Auch diese Goldaktie ist besser als Barrick Gold

Die Fed senkte am Mittwoch (18. Dezember) zwar die Leitzinsen erwartungsgemäß um 25 Basispunkte, doch die ebenfalls veröffentlichten Zinsprojektionen trübten die Stimmung massiv. Der Anleiherenditen stiegen an. Der US-Dollar bekam kräftigen Auftrieb. Die Entwicklungen am Anleihe- und Devisenmarkt wurden im gestrigen Kommentar „Silber sendet Warnsignale - Silberpreis taumelt nach Fed-Schock. Schlechtes Omen für 2025?“ bereits thematisiert. Ebenso wurde die von neuen US-Inflationsdaten begünstigte Erholung vom Freitag in den Fokus gerückt, denn Gold, Silber und auch Kupfer stabilisierten sich zum Wochenausklang. Besondere Spannung verspricht auch die Situation am Ölmarkt. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Ölpreis auf der Kippe - Brent Oil könnte jederzeit einbrechen. BP, Shell und andere Produzenten in Nöten“ .

Goldpreis sieht charttechnisch gar nicht so schlecht aus

Während die fundamentalen Aspekte zu Gold in der anstehenden E-Mail-Ausgabe des „Gold-Silber-Rohstofftrends“ (Veröffentlichung für den 23. Dezember geplant, hier kostenlos anmelden) im Fokus stehen werden, konzentrieren wir uns an dieser Stelle auf die charttechnischen Aspekte. Das Chartbild sieht trotz einiger Kratzer gar nicht so schlecht aus.

Das markante Preishoch um 2.800 US-Dollar thront allerdings noch immer über der Preisentwicklung des Edelmetalls. Die „November-Korrektur“ führte Gold bis auf 2.535 US-Dollar. Die letzten Wochen waren von der Suche nach einem tragfähigen Konsolidierungsboden geprägt. Ein solcher zeichnet sich nun im Bereich von 2.600 US-Dollar ab. Die Aufgabenstellung für die nächsten Tage und Wochen ist klar definiert: Gold muss den Widerstandsbereich um 2.715 US-Dollar aufbrechen, um die Tür in Richtung 2.800 US-Dollar aufzustoßen. Die zentrale Unterstützungszone ist unverändert in den Bereich von 2.525 US-Dollar / 2.475 US-Dollar zu verorten. Darunter sollte es nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig.

Alamos Gold - Auch diese Goldaktie ist besser als Barrick Gold

Die Goldproduzenten partizipierten vom zurückliegenden Goldpreisanstieg nicht in dem Maße, wie man es hätte erwarten können. Vor allem die Aktien der großen Goldkonzerne, wie Barrick Gold und Newmont Corp., überzeugten nicht. In der zweiten und dritten Reihe sah es deutlich positiver aus. In den letzten Monaten wurden an dieser Stelle unter anderem Agnico Eagle Mines, Kinross Gold oder Alamos Gold thematisiert, denen es in 2024 gelang, veritable Aufwärtsbewegungen auf die Beine zu stellen. Zuletzt stand Agnico Eagle Mines an dieser Stelle im Fokus. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Goldpreis könnte bald eskalieren. Diese Goldaktie ist besser als Barrick Gold“; heute nun Alamos Gold.

Womöglich gelang es Alamos Gold im Jahresverlauf, eine entscheidende Weichenstellung zu vollziehen, denn durch die Übernahme von Argonaut Gold fiel Alamos die Magino-Mine zu. Diese liegt in unmittelbarer Nähe zur Island Gold-Mine von Alamos Gold in Ontario. Seit dem 12. Juli trägt die Magino-Mine zur Produktion von Alamos Gold bei. Die Kanadier hoben infolgedessen auch ihre Produktionsprognosen für die kommenden Jahre deutlich an. Unter der Einbeziehung von Magino erwartet Alamos Gold für 2024 eine Goldproduktion in Höhe von 550.000 bis 590.000 Unzen (zuvor 485.000 Unzen bis 525.000 Unzen). Im Jahr 2025 soll die Produktion bereits 575.000 Unzen bis 625.000 Unzen betragen und im Jahr 2026 630.000 Unzen bis 680.000 Unzen. Gleichzeitig hat sich Alamos Gold dem Ziel verschrieben, das Produktionskostenniveau zu senken. Für 2024 rechnet der Goldproduzent mit AISC in Höhe von 1.250 bis 1.300 US-Dollar je Unze. Bis 2026 sollen die AISC auf 1.100 US-Dollar bis 1.200 US-Dollar je Unze absinken.

Alamos Gold legte Anfang November starke Q3-Daten vor. So konnten die Kanadier den Gewinn im 3. Quartal 2024 auf 84,5 Mio.US-Dollar steigern, nach 39,4 Mio. US-Dollar im 3. Quartal 2023. Der wichtige free cash flow belief sich auf 87,5 Mio. US.-Dollar, nach 37,3 Mio. US-Dollar im 3. Quartal 2023.

Fazit – Alamos Gold bleibt auch 2025 aussichtsreich

Nun sollte man nicht den Fehler machen, die starke Kursentwicklung der Aktie im Jahr 2024 auch ins Jahr 2025 fortzuschreiben, doch Alamos Gold hat nicht zuletzt aufgrund der fundamentalen Eckdaten gute Chancen, an die Erfolge von 2024 anzuknüpfen.

Möglicherweise legt die Aktie mit der aktuell zu beobachtenden Korrektur die Basis für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Seit Wochen bewegt sich die Aktie innerhalb einer Range seitwärts. Hierbei dominierten die Begrenzung bei 18 US-Dollar auf der Unterseite und 21,4 US-Dollar auf der Oberseite. Zudem befindet sich im Bereich von 17,4 US-Dollar noch eine weitere wichtige Unterstützung. Solange Alamos Gold oberhalb von 17,4 US-Dollar notiert, ist aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich. Kurse unterhalb von 17,4 US-Dollar würden hingegen eine Neubewertung notwendig machen. Ein Ausbruch der Aktie über die 21,4 US-Dollar würde ein massives Kaufsignal auslösen und gleichzeitig das Gespenst einer drohenden Doppeltopformation verjagen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

