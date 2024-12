Kissigs Kloogschieterei: Die Börsenrallye frisst ihre Kinder

Den Börsen ist vor Weihnachten die Puste ausgegangen und der Dow Jones Index legte die längste Verlustserie seit 1978 hin. Und nur ein magersüchtiges Plus von 0,04 % sorgte dafür, dass sie nicht noch länger anhielt. Die Euphorie über Trumps Wahlsieg ist verpufft, die Alltagssorgen sind zurück.





Aber Grund zur Panik besteht nicht. Ein paar Minustage tun der Entwicklung nur gut und kühlen die (üb)erhitzten Kurse wieder etwas ab. Und wenn man über die letzten Tage hinausschaut, bleiben noch immer rekordverdächtige Zuwächse: Jetzt, Mitte Dezember, liegt der Dow 14 % seit dem Jahresstart im Plus, beim S&P 500 sind es 24 % und die technologielastige NASDAQ verbuchte sogar satte 30 % an Kursgewinnen. 2024 ist also ein überdurchschnittliches Jahr und wir können mit der Entwicklung also sehr zufrieden sein, obwohl sich eine Woche an Kursrückgängen länger anfühlen kann als ein ganzes Jahr an Kurszuwächsen.





Gesundheit, Energie und Immobilien. Insbesondere Nebenwerte liegen fett im Minus und der Abstand zwischen Valueaktien und Wachstumsaktien ist so groß wie schon lange nicht mehr. So sind in den letzten 15 Jahren die Wachstumsaktien im S&P 500 um 907 % gestiegen, während die Valuewerte eine Rendite von 363 % erzielten. Allein in den letzten zwei Jahren haben die Wachstumswerte um 94 % zugelegt und damit die Rendite der Valueaktien um das Dreifache übertroffen. Im Vergleich steuern Valueaktien die schlechteste relative Performance gegenüber Wachstumswerten seit 42 Jahren an. Dabei ist das Jahr noch gar nicht zu Ende... Allerdings gilt das nicht für alle Anleger. Wer nicht die Trendsetter im Depot hatte, kann von solchen Ergebnissen nur träumen. Die miesesten Sektoren im S&P 500 waren in diesem Jahr