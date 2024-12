Dieses Unternehmen hat seine Dividende 34 Jahre angehoben und bietet 5,8 Prozent

Nachdem es in der vergangenen Woche hoch hinaus ging, mit Vail Resorts genauer gesagt in die Ski- und Wintersportgebiete dieser Welt, geht es in der aktuellen Ausgabe des Dividendenradars zurück in die Niederungen des Alltags: In den Supermarkt, die Tankstelle, das Kino.

Denn all das und noch Vieles mehr verbirgt sich im Immobilienportfolio von NNN REIT, einem US-Immobilienunternehmen aus den USA. Der auf den ersten Blick nur wenig aussagekräftige Name des Konzerns verrät eine Menge über sein Geschäftsmodell. Denn hinter der Abkürzung "NNN" und dem Unternehmen verbirgt sich ein sogenannter Triple-Net-Lease-REIT.

Unter Triple Net Lease werden Mietverträge verstanden, bei denen der Mieter neben den Betriebskosten auch die Steuern und Abgaben sowie die Instandhaltungskosten übernimmt. Solche Verträge sind in den vergangenen Jahrzehnten zum Branchenstandard bei Gewerbeimmobilien geworden, insbesondere in den USA.

Triple-Net-Leasing – ein chancenreiches Geschäftsmodell auch für Anleger

Was sich für die Mieter zunächst nach einem schlechten Deal anhört, bietet eine Reihe von Vorteilen, allen voran Kostenkontrolle. Die Mieter können ihre Ausgaben und deren Höhe selbst bestimmen, angefangen vom Elektrizitätsversorger bis hin zur Versicherungspolice für die angemietete Immobilie. Gleichzeit zahlen sie weniger Miete, als bei einem Eigentümer, der Betriebsausgaben, Versicherungs- und Instandhaltungskosten etc. für den Mieter tragen würde. Dieser kann die von ihm zu tragenden Kosten außerdem steuerlich geltend machen, was seine Abgabenlast verringert.

Natürlich gibt es gegenüber herkömmlichen Mietverträgen auch eine Reihe von Nachteilen. So kann der Vermieter zwar mit einem zuverlässigen Einkommensstrom rechnen, für den er keine Sonder-, oder Einmalausgaben zu erwarten hat, aus dem er seine Anteilseigner beteiligen kann. Dafür aber muss er zunächst zuverlässige Mieter finden, was vor allem in Abschwungphasen und bei hohen Leerstandsquoten herausfordernd sein kann. Da der Mieter alle Kosten trägt, besteht außerdem das Risiko von Preissteigerungen, die den Vorteil einer geringeren Grundmiete zunichtemachen können.

34 Jahre Dividendenerhöhungen sprechen für sich

Dass es inzwischen eine Vielzahl von Immobilienunternehmen gibt, die sich auf die Triple-Net-Lease-Vermietung spezialisiert haben, zeigt jedoch, dass die Summe der Vorteile die Menge an Nachteilen auch aus der Mieterperspektive übersteigen. NNN Reit ist innerhalb der Einzelhandelsbranche ein Vorreiter dieses Geschäftsmodelles – was auch die Dividendenhistorie des Unternehmens beweist.

Mit einer seit 34 Jahren ununterbrochenen Serie nicht nur an Auszahlungen, sondern auch an Erhöhungen ist NNN Reit hinter Federal Realty Investment, das auf Anhebungen der Ausschüttung 55 Jahre in Folge kommt, der zweitplatzierte US-Einzelhandelswert, bietet gegenüber Federal Realty Investment (4,0 Prozent) mit 5,8 Prozent aber die höhere Dividendenrendite.

Krisensicherheit durch große Bereite des Immobilienportfolios

Die hohe Konstanz und Zuverlässigkeit der Auszahlungen sowie ihrer Anhebungen ist ein Ausweis des Erfolges des Unternehmens, ein so diversifiziertes Mieter- und Branchenportfolio vorzuweisen, dass die Mieteinkünfte selbst in Sondersituationen wie der Corona-Pandemie stabil bleiben.

Hierfür setzt NNN REIT einerseits auf unverzichtbare Einzelhandels- und Alltagsdienstleistungen wie Tankstellen, Supermärkte und Drogerien sowie andererseits auf Restaurant-, Filmtheater- und Fitnessstudiobetreiber.

Tankstellen, Raststätten und Waschanlagen bilden mit knapp 17 Prozent der gesamten Mieteinkünfte die wichtigste Einnahmequelle des Unternehmens. Dicht darauf folgen mit einem Anteil von 16 Prozent sogenannte Convience Stores, also kleine Einzelhandelsgeschäfte, die in den USA häufig ein Teil von Tankstellen sind. Nicht überraschend ist daher mit einem Anteil von 4,6 Prozent aller Mieteinkünfte 7-Elven der wichtigste Einzelmieter des Unternehmens.

Weitere namhafte Mieter sind Kinobetreiber AMC Entertainment, die Einzelhandelskette BJ's Wholesale Club sowie der Apothekenbetreiber Walgreens. Insgesamt verfügt NNN REIT über mehr als 3.500 Immobilien, die von mehr als 375 unterschiedlichen Mietern genutzt werden. Nach eigener Angabe ist das Unternehmen dabei in 37 verschiedenen Einzelhandelsnischen tätig.

Hohe Zuverlässigkeit dank REIT-Status und niedriger Leerstandsquote

Zur Beteiligung seiner Anleger aus den Mieterträgen ist das als REIT (Real Estate Investment Trust; Immobilieninvestitionsfonds) strukturierte Unternehmen gesetzlich verpflichtet. 90 Prozent ihres steuerfähigen Einkommens müssen diese an ihre Anteilseigner ausschütten, um die mit einem REIT einhergehenden Steuervergünstigungen zu erhalten. Auch das sichert neben der breiten Diversifikation des Immobilienportfolios die Konstanz der Dividende.

Ungeachtet der vielbeschworenen Gewerbeimmobilienkrise in den USA ist die Geschäfts- und Ertragslage von NNN Reit zufriedenstellend. Die Belegungsquote lag in den vergangenen 20 Jahren durchschnittlich bei 98,2 Prozent und ist selbst während der Corona-Shutdowns mit 98,5 Prozent über dem historischen Mittel geblieben. Im zuletzt veröffentlichten Quartalsbericht gab das Unternehmen eine Vermietungsquote von 99,3 Prozent an. Das ist ein hervorragender Wert.

Dividende durch Mieteinkünfte gut gedeckt

Im laufenden Geschäftsjahr wird NNN REIT eine Dividende in Höhe von 2,32 US-Dollar pro Aktie ausschütten. Diese ist durch Funds-from-Operations (FFO) in Höhe von 3,27 bis 3,33 US-Dollar (unternehmenseigene Schätzung) gut gedeckt. Gleichzeitig verbleiben ausreichend hohe Mittel, um entweder neue Immobilien zu erwerben oder den Abbau der Schulden voranzutreiben.

Gegenwärtig ist NNN REIT mit knapp 4,4 Milliarden US-Dollar verschuldet, denen aber Immobilienwerte mit einem Wert von knapp 11 Milliarden US-Dollar gegenüberstehen. Damit ist nicht nur die Sicherheit der Dividende gewährleistet, sondern auch die Kreditwürdigkeit. Sowohl S&P Global als auch Fitch haben NNN REIT mit BBB+ bewertet, das gilt branchenintern als gut. Zum Vergleich: Monatszahler Realty Income, der ebenfalls bereits zu Gast im Dividenden-Radar war, kommt mit A- auf eine um nur eine Notenstufe bessere Bewertung.

Fazit: Guter Garant für stabiles Einkommen

Ist NNN REIT damit in der Gesamtbetrachtung ein für ausschüttungsorientierte Anleger gut geeignetes Unternehmen? Ja, denn das Triple-Net-Lease-Modell sorgt für einerseits stabile und andererseits risikoarme Mieterträge, da ein großer Teil der wirtschaftlichen Risiken von den Mietern selbst getragen werden. Das Unternehmen ist nur von größeren Konjunktur- und Kreditzyklen abhängig. Die Corona-Pandemie sowie die niedrige Leerstandsquote zeigen jedoch, dass NNN Reit aufgrund der hohen Diversifikation seiner Einzelhandelsbranchen und Mieter gut gewappnet ist.

Die Dividende ist somit gleich doppelt abgesichert. Einerseits durch die stabilen Mieteinkünfte, die die Ausschüttungen deutlich übersteigen sowie andererseits durch den Status als REIT, der mit der Verpflichtung einhergeht, 90 Prozent der steuerfähigen Erträge an Anleger auszuschütten.

Mit Blick auf die Bilanz sowie die Kreditwürdigkeit zeigt sich ein ausgewogenes Bild aus Bemühen um eine nicht allzu hohe Verschuldung bei gleichzeitig fortgesetzten Investitionen in das Portfolio. Abstriche müssen Anleger dafür beim Dividendenwachstum machen, die in den vergangenen zehn Jahren nur mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 3,3 Prozent gestiegen ist. Wer lange genug dabei ist, kommt angesichts der 34-jährigen Historie von Anhebungen trotzdem auf zweistellige Einstiegsrenditen. Hier steht also nicht das Wachstum, sondern die Stabilität im Vordergrund.

Passives Einkommen

Für das im Dividenden-Radar angestrebte passive Einkommen von 1.000 Euro pro Monat (ohne Berücksichtigung von Kapitalerträgen und einigen im Zusammenhang mit US-REITs entstehenden Besonderheiten bei der Besteuerung) muss derzeit eine Jahresdividende in Höhe von 12.477 US-Dollar erwirtschaftet werden.

Hierfür sind bei einer zu erwartenden Ausschüttung von 2,32 US-Dollar je Anteilsschein 5.378 Aktien nötig, was bei einem Kurs von rund 40 US-Dollar eine Investition von knapp 215.000 US-Dollar beziehungsweise rund 207.000 Euro nötig macht. Zum Vergleich: Bei der Svenska Handelsbanken waren aufgrund von Sonderausschüttungen und der zweistelligen Dividendenrendite nur 102.000 US-Dollar nötig, während beim US-Energieversorger Southern schon über 360.000 Euro aufgewendet werden musste.

Übersicht zur Dividende von NNN REIT

Marktkapitalisierung: 7,46 Milliarden US-Dollar (7,18 Milliarden Euro)

Dividende erhöht: 34 Jahre in Folge

Dividende nicht reduziert: 34 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 34 Jahre in Folge

Durchschnittliche Erhöhung der Dividende in 10 Jahren: 3,3 Prozent p.a.

Zeitplan (voraussichtlich)

14.01.2025: Dividendenankündigung

28.01.2025: Ex-Tag

29.01.2025: Record Date

13.02.2025: Dividendenzahlung

Kalenderjahr Dividendenrendite in % Dividende in US-Dollar 2026e 6,14 2,44 2025e 5,94 2,36 2024 5,83 2,29 2023 5,46 2,23 2022 5,25 2,16 2021 5,11 2,10 2020 6,20 2,07 2019 4,90 2,03 2018 5,41 1,95 2017 6,08 1,86 2016 5,93 1,78

Quellen: MarketScreener, SeekingAlpha

Hinweis: Zur Errechnung der zurückliegenden Dividendenrendite wurde der Schlusskurs am Ende des jeweiligen Jahres genommen, beziehungsweise bei den Prognosen der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

