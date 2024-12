Die 29. Fashion Source Shenzhen und die SS25 Shenzhen Original Design Fashion Week finden einen glanzvollen Abschluss

SHENZHEN, China, 23. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Am 23. November endete die 29. Fashion Source Shenzhen und SS25 Shenzhen Original Design Fashion Week, die von GL Events-Pengcheng Exhibition und der Shenzhen Clothing Supply Chain Association veranstaltet wurde, im Shenzhen Convention and Exhibition Center.

Der Fashion Source China Clothing Supply Chain Summit, der unter dem Motto "BOUNDARYLESS" stand, führte eine zweigleisige Plattform mit einem Hauptgipfel und dem innovativen "MulFUN Fab"-Unterforum ein. Mehr als 50 führende Vertreter der Branche hielten mehr als 30 Foren zu Themen wie Strickinnovationen, nachhaltige Mode, neue Technologien und traditionelle Handwerkskunst ab und gaben wichtige Einblicke in die Innovationen der Branche.

In diesem Jahr feierte die Shenzhen Original Design Fashion Week ihr 10-jähriges Bestehen und stand unter dem Motto "Special 'Ten' Moments". Die Veranstaltung bot fast 30 Modenschauen und über 150 Designermarken, die den pulsierenden Geist aufstrebender Designer aus der Greater Bay Area einfingen. Die Messe bot Modebegeisterten und Einkäufern ein doppeltes Fest der Optik und des Kommerzes, mit einer lebhaften Atmosphäre und ausverkauften Laufstegshows. Die vorgestellten Kollektionen waren kultur-, emotions- und kunstübergreifend und unterstrichen die Kreativität und Originalität der Designs. Einer der Höhepunkte war "A Tribute to 100 Years of Fashion - Fashion Illustration and Installation Art Joint Exhibition" mit über 100 Illustrationen von Yuan Chunran und einer Installation des Künstlers Li Dashuai.

Zum ersten Mal ermöglichte ein "Cloud Runway" Live-Streaming mit direktem Produktverkauf und schloss damit die Lücke zwischen Modeschauen und Handel.

Zhang Xiangquan, General Manager von GL Events-Pengcheng Exhibition, erklärte: "Diese Veranstaltung war ein Meilenstein in Sachen Ressourcenintegration, Marktexpansion und Innovation. Mit Blick auf die Zukunft wollen wir eine solide Plattform für Unternehmen bieten, um neue Chancen zu nutzen.

Wir freuen uns darauf, Sie bei unserer nächsten Modeextravaganz der Bekleidungslieferkette vom 31. März bis 2. April im kommenden Frühjahr zu sehen!

