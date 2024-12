NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Reaktionen zum Anschlag von Magdeburg:

"Es war wieder einmal Elon Musk, der sich am weitesten vorwagte. Auf seinem Netzwerk X schrieb der reichste und einflussreichste Mann der Welt nach der Todesfahrt von Magdeburg tatsächlich: "Scholz sollte sofort zurücktreten." Und er nannte den Noch-Kanzler einen "unfähigen Idioten" ("incompetent fool"). Die Netz-Gemeinde griff Musks Vorwurf auf, etliche Politiker der AfD taten ebenfalls so, als sei schon klar, dass dies wieder ein islamistischer Anschlag gewesen sein muss. "Wann hat dieser Wahnsinn ein Ende?", schrieb AfD-Vorsitzende Alice Weidel. Eine berechtigte Frage: Wann hat der Wahnsinn ein Ende, das Netz mit Schuldzuweisungen, Falschinformationen, Hass und Verleumdungen zu fluten? Zu Recht erinnern Beobachter nun daran, dass es ebenfalls Elon Musk war, der im August Unruhen in Großbritannien befeuerte."/yyzz/DP/he