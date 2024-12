COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Volker Wissing/Flugtickets:

"Ein Preisvergleich kurz vor Weihnachten zeigt: Ein Flug zum Beispiel von Berlin nach Frankfurt am Main schlägt mit rund 100 Euro zu Buche. Bahnfahrkarten jedoch kosteten am Sonntagnachmittag pro Person 135 Euro und in der Spitze 330 Euro. Natürlich verweisen Bahn-Vertreter darauf, dass nur Spätbucher solche hohen Preise zahlen müssen. Aber genauso gilt: Würden sich alle die günstigeren Super-Sparpreise sichern wollen, wären diese schnell vergriffen und viele Kunden gingen dann leer aus. Deshalb sollte die nächste Bundesregierung nicht nur weiter die Strecken sanieren, sondern dringend auch das Netz ausbauen. Dann wäre die Bahn endlich in der Lage, bei hohem Bedarf - wie jetzt rund um Weihnachten, aber nicht nur dann - mehr Züge aufs Gleis setzen zu können."/yyzz/DP/he