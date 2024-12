Evotec und Auto1 im MDax - Befesa und Stabilus raus

ZUG (dpa-AFX) - Der Pharma-Wirkstoffforscher Evotec und der Online-Autohändler Auto1 kehren in den Index der mittelgroßen Börsenwerte, den MDax , zurück. Im Gegenzug steigen der Industrie-Recycler Befesa sowie der Auto- und Industriezulieferer Stabilus in den Nebenwerteindex SDax ab, wie die Deutsche-Börse-Tochter Stoxx Anfang Dezember mitgeteilt hatte. Evotec war erst im September in den SDax abgestiegen, bei Auto1 ist der Abstieg in den Kleinwerteindex schon länger her.

Im SDax gibt es zudem weitere Veränderungen. Aufgenommen werden das Software-Unternehmen Nexus , der Wissenschaftsverlag Springer Nature sowie der Biosimilars-Spezialist Formycon . Dafür müssen der Telekomausrüster Adtran Holdings, der Büromöbel-Versandhändler Takkt sowie der Wasserstoffspezialist Thyssenkrupp Nucera den Index verlassen.