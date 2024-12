INDEX-MONITOR Moderna fliegt aus Nasdaq 100 - Palantir darf rein Der US-Pharmakonzern und Impfstoffhersteller Moderna muss noch vor Weihnachten aus dem technologielastigen US-Aktienindex Nasdaq 100 weichen. Das hatte der Börsenbetreiber Nasdaq am vergangenen Wochenende in New York mitgeteilt. Neben Moderna …