Zeit für Investorensuche läuft bei E-Flugzeugbauer Lilium ab

pisa schrieb 18.12.24, 18:59

Mit dem ganzen Insolvenzdings macht man sich nur verrückt. Das mgmt hat sich offenbar ne große Fehleinschätzung geleistet bzgl. Förderung vom Staat und flankierender privater Invests. Die Insolvenz hat vor allem Zeit gekauft.



Es geht auch nicht um die paar Hanseln hier. Es geht um 1,5 Mrd. Diese Investoren sind massgeblich. Es ist auszuschließen dass die einen Totalverlust hinnehmen.



Für mich war der Montag interessant. Da hat jemand ne Verkaufsorder von mir bedient in Stuttgart für 0,23 kurz nach 8 Uhr. Mein Limit war aber 0,22 und es gab noch ne order für 0,27, nicht bedient. Freitag sollen die Angebote eingetrudelt sein. Da sind in kurzer Zeit 700k gehandelt worden.



Für Startups gab's immer so ne Regel, wenn die aufgekauft wurden ohne Geschäft wurde pro Ingenieur 1 Million angesetzt, natürlich auch abhängig von der Anzahl der Patente.