Weniger Dividende für Dax-Aktionäre erwartet

Der support bei 20260 rum konnte gestern nicht gehalten werden und somit, wie von mir orakelt, wurde das 23iger bei 20122 angelaufen. Dieses geschah allerdings nach Xetraschluss, mit größeren roten Kerzen. An der unteren Kanalkante des Aufwärtskanales war dann Ende mit Kursabfall. Aktuell liegt die Unterkante bei 19990 Punkten.Das 23iger ist eine Niemandsmarke, was zählt ist das 38iger, da muss es hin und es wäre ein Minimalziel. Ob die Bullen so stark sein werden den Index vom unteren Kanal wieder nach oben zu ziehen, bleibt abzuwarten. Die Indikatoren sind in Summe leicht bearish, wenngleich der RSI, zumindest im H1, Kauflaune zeigt.Der große Verfall wirft seine Schatten voraus, und die Zinssenkung gestern in USA hat den Kursverfall ausgelöst. Dachte immer niedrige Zinsen sind gut für die Wirtschaft.PS: RWE und Vonovia haben nach dem Zinsentscheid wieder Federn gelassen. Mal schauen wo der Tag für die heute endet. Die möglichen Abrechnungsmarken hatte ich gestern genannt, mal schauen ob die Interprätation des OI hilfreich sein kann, für die Zukunft. Hatte ja bei RWE um Hilfe gebeten, keiner war bereit mir da zu antworten, schade.