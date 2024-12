DAX punktgenau gedreht

In den letzten Ausgaben zum weiteren Verlauf des Deutschen Aktienindex DAX wurde nach einem Topping-Muster im Bereich von 20.461 Punkten auf eine Konsolidierung mit Korrekturpotenzial zunächst auf 20.038 und darunter 19.800 Punkte hingewiesen. Der DAX beschritt diesen Weg ausnahmslos und markierte im Freitagshandel ein Verlaufstief bei 19.649 Punkten und zeitgleich den EMA 50, konnte anschließend aber dynamisch wieder zur Oberseite abdrehen und eine kleinere Erholung beginnen.

Diese könnte nach aktuellen Maßstäben noch in den Bereich von 20.032 Punkten und darüber an 20.241 Zähler heranreichen und sich für ein spekulatives Long-Investment anbieten. An gegebener Stelle müsste eine erneute Auswertung der Kursmuster erfolgen, erschwerend kommen die niedrigen Umsätze rund um die Weihnachtszeit hinzu. Solche Phasen sorgen häufig für falsche Signale und entsprechend fehlerhafte Schlussfolgerungen. Sollte sich jedoch die Konsolidierung der letzten Woche durch einen Kursrutsch unter 19.650 Punkte fortsetzen, müssten neuerliche Abwärtsziele bei 19.467 und 19.270 Punkten zwingend definiert werden.