BMW im Konsolidierungsmodus

Nach einer Punktlandung an den Ende September ausgebildeten Verlaufshochs bei 81,28 Euro war die zuletzt gesehene Kursrallye zu Ende gegangen, BMW ging im Anschluss in eine lange herbeigesehnte Konsolidierung über und markierte das bisherige Wochentief bei 76,12 Euro und damit ganz in der Nähe einer technisch relevanten Trendwendestelle am 61,8 % Fibonacci-Retracement. Auch läuft die bisherige Konsolidierung sehr geordnet ab und erinnert sogar eine bullische Flagge.

Aber erst Notierungen oberhalb eines Niveaus von 80,00 Euro dürften mehr Sicherheit über den weiteren Verlauf der Aktie generieren und zudem Aufwärtspotenzial an 81,84 und darüber 82,98 Euro freisetzen. Technisch wäre sogar ein Anstieg an die zuvor gebrochene Horizontalunterstützung bei 86,54 Euro denkbar und würde vollkommen im Rahmen in einer fünfteiligen Impulswelle liegen. Auf der Unterseite sollten sich Marktteilnehmer bei Notierungen von unter 75,50 Euro in Acht nehmen, dies würde nämlich für eine Korrekturfortsetzung auf 72,36 Euro hinweisen. Dort angelangt, würde die BMW-Aktie erneut die Chance auf eine nachhaltige Stabilisierung und Aufnahme des vorausgegangenen Kaufsignals erhalten.