Chance auf Doppelboden gestiegen

Weiterhin beherrscht seit Herbst ein ungebrochener, aber untergeordneter Abwärtstrend das Handelsgeschehen beim Währungspaar EUR/USD und brachte nach einem Doppelhoch um 1,12 US-Dollar Verluste auf eine sehr wichtige Horizontalunterstützung aus 2022 bei 1,0364 US-Dollar hervor. Anfänglich hatte sich in diesem Bereich eine inverse SKS-Formation ausgebildet, wurde aber durch den Kurssturz aus letzter Woche vollständig negiert und brachte erneute Verluste an die Jahrestiefs hervor. Nun aber besteht die Chance auf einen sehr viel stärkeren Doppelboden in diesem Bereich, was neuerliche Chancen auf der Oberseite schon sehr bald eröffnen könnte.

Bestätigung steht noch aus