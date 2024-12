GESCO SE (von GSC Research GmbH): Kaufen

Huta schrieb 21.12.24, 12:15

Guten Tag !



Ich denke, dass der neue CEO derzeit dabei ist, ein paar "Altlasten" aus dem Weg zu räumen. Die Astroplast hat wohl auf Sicht keine Chance, in einen vernünftigen Umsatz hineinzuwachsen und die Doerrenberg hat halt ein paar Problembereiche in ihrem Portfolio. Darüber wurde hier ja dank der Expertise insbesondere von @ ja schon diskutiert.

Die (Buch) Verluste, die durch den Doerrenberg-Teilverkauf entstehen, kann man nun getrost Herrn Rumberg zurechnen. Und Herr Pfeifer hat im nächsten Jahr 1,5 Probleme weniger.



Die Tatsache, dass solche "Moves" nötig sind, zeigt aber auch einmal mehr, wie sehr die Gesco in Schieflage geraten ist und wie sehr es Herrn Rumberg (und hier muss man leider sagen "und der Aufsichtsrat") den Aktionären z.B. auf der letzten HV Sand in die Augen gestreut hat. Da war noch alles in bester Ordnung und Herr Rumberg wurde vom AR ausdrücklich für sein angeblich segensreiches Wirken gelobt.



Ich persönlich vermute, dass man in 2025 auch keine wesentlichen Neuinvestitionen tätigt sondern sich zunächst einmal darauf konzentrieren muss, die noch verbliebenen Beteiligungen zu verbessern - entweder durch weitere interne Maßnahmen oder durch kleiner Ad-On-Käufe für die bestehenden Beteiligungen. Möglicherweise gibt es auch noch den ein oder anderen Verkaufskandidaten in der Holding, der ebenfalls keine großen Chancen hat, in eine bestimmte Umsatzgröße hineinzuwachsen und mit steigendem Umsatz dann auch bessere Margen zu erzielen.



Meiner persönlichen Meinung nach wird Gesco daher erst ab 2026 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren und sein Portfolio vergrößern können (natürlich wie immer ohne Gewähr). 2024 wird ja alleine schon durch den Teilverkauf bei Doerrenberg ergebnisseitig ziemlich traurig aussehen bei der Gesco, wobei man erkennen sollte, dass das auch ohne die Sonderaufwendungen so gewesen wäre. Spannend wird sein, ob es weitere Beteiligungen mit Sanierungs- oder Veräußerungsbedarf gibt und wie schnell der ja immer noch recht neue Vorstand diese erkennt und reagiert. Normalerweise versucht ein neuer Vorstand ja sämtliche Problembereiche im ersten Jahr seiner Tätigkeit zu glätten, wie gesagt, damit man die Schuld dafür noch dem Vorgänger überreichen kann. Hier ist Herr Pfeifer aber ja erst seit drei Monaten im Amt. Da ist die Zeit wohl ziemlich knapp, um alle Probleme noch buchhalterisch nach 2024 zu schieben. Daher würde ich auch 2025 nix ausschließen.