Was steigt im Osten auf und geht im Westen unter? Ehrgeiz zur Führung

Arbeit ist für Fachkräfte in Ländern des "Globalen Südens" wichtiger als für ihre Kollegen in westlichen Ländern.

Sie legen auch mehr Wert auf längere Arbeitszeiten, wobei ein erheblicher Prozentsatz der Fachkräfte in China und Indien bereit ist, mehr als 40 Stunden pro Woche zu arbeiten.

Den Westlern fehlt es an Führungsambitionen - nur 42 % der Befragten wollen ein Unternehmen leiten oder gründen. Im Globalen Süden haben 65 % dieses Ziel vor Augen.

Das weltweit tätige Personalberatungsunternehmen Amrop befragte 8.000 Menschen in Brasilien, China , Frankreich, Deutschland, Indien, Polen, dem Vereinigten Königreich und den USA über den Sinn der Arbeit .

BRÜSSEL, 23. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Berufstätige in westlichen Ländern sind weniger ehrgeizig und weniger an der Arbeit interessiert als ihre Kollegen aus dem ‚Globalen Süden', wie eine neue globale Studie von Amrop, einem weltweit führenden Unternehmen für die Suche nach Führungskräften und die Beratung von Führungskräften, zeigt.

„Die Dynamik und der Ehrgeiz in Indien, Brasilien und China stehen im Gegensatz zu den alternden Gesellschaften im Westen. Da auch die westlichen Länder mit einem Mangel an qualifizierten Fachkräften konfrontiert sind, wird der Ehrgeiz ihrer Arbeitskräfte zu einem entscheidenden Faktor für Wachstum, wirtschaftlichen Erfolg und Wohlstandserhalt", erklärt Annika Farin, Global Chair bei Amrop. „Die Akteure sollten den Unternehmergeist fördern und das Interesse der Arbeitnehmer an beruflicher und persönlicher Entwicklung stärken."

Bemerkenswert ist, dass 92 % der Inder und 87 % der Brasilianer sagen, dass ihnen die Arbeit Spaß macht, während dieser Wert in Deutschland (71 %), den USA (69 %) und dem Vereinigten Königreich (68 %) sowie in anderen europäischen Ländern niedriger ist. Die Prioritäten der Befragten in Bezug auf ihre berufliche Laufbahn sind sehr unterschiedlich: 84 % in Indien sind der Meinung, dass eine erfolgreiche Karriere entscheidend für ein gutes Leben ist, und auch in China (71 %) und Brasilien (70 %) ist die Zustimmung hoch. Im Gegensatz dazu teilen nur 43 % in Deutschland, 40 % in Frankreich und 37 % in Polen diese Ansicht. In anderen westlichen Ländern wie den USA und dem Vereinigten Königreich hält mehr als die Hälfte der Befragten ihre berufliche Laufbahn für ein gutes Leben für unerlässlich.