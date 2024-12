UBS stuft VOLKSWAGEN auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Vorzüge von Volkswagen nach dem Kompromiss zum Jobabbau auf "Sell" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Einigung dürfte den Markt kaum beeindrucken, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Wolfsburger Autobauer habe "mittelfristig" zusätzliche Kosteneinsparungen von über vier Milliarden Euro angekündigt, von denen 1,5 Milliarden Euro durch geringere Lohnkosten erzielt werden sollen und das langfristige Ziel sei, die Belegschaft bis 2030 um 35.000 Stellen zu reduzieren, allerdings auf freiwilliger Basis, resümierte er. Unklar sei aber, was "mittelfristig" konkret bedeute. Er hält es nun für weniger wahrscheinlich, dass die angestrebte Kernmarken-Marge von 6,5 Prozent bis 2026 erreicht wird. Zudem hob er hervor, dass die vom Management geforderte zehnprozentige Lohnkürzung im Deal nun nicht mehr erwähnt werde, sondern stattdessen nur ein Lohnstopp bis 2027./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2024 / 23:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2024 / 23:09 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 91,78EUR auf Tradegate (23. Dezember 2024, 08:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Patrick Hummel

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



