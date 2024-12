Fundamentales Umfeld stützt den Kurs!

Die Talsohle bei den Immobilienpreisen scheint durchschritten. Seit der Jahresmitte sind die Marktpreise wieder angestiegen. Der Grund dafür liegt vermutlich in den jüngsten Rückgängen der Kreditzinsen sowie der starken Nachfrage nach Wohnraum aufgrund des Bevölkerungswachstums, während das Angebot knapp bleibt. Dies wurde ebenfalls durch die historisch niedrigen Leerstandsquoten bestätigt. Seit 2022 verzeichneten sie einen signifikanten Rückgang und betrugen durchschnittlich 2,5 Prozent. In Metropolen ist die Leerstandsquote noch niedriger, beispielsweise liegt sie in Berlin bei etwa einem Prozent. Ein Wohnungsmarkt wird bereits als angespannt betrachtet, wenn die Leerstandsquote unter drei Prozent liegt. Was für Mieter von Wohnraum nachteilig ist, könnte sich für den größten deutschen Immobilienkonzern Vonovia als vorteilhaft erweisen.

Zum Chart