Von der Vorspeise bis zum Dessert wird den deutschen Gästen eine "tomatenrote" Weihnacht von "Red Gold Tomatoes from Europe" serviert.

Naples, Italien, 23.Dezember 2024 (ots/PRNewswire) - Exquisite Tomatengerichte

für Ihre Festtafel: Gefüllte Tomaten, Ricotta-Gnocchi mit Zucchini und Tomaten,

Truthahn in Tomatensauce, Tomatenkäsekuchen.



Jeder Feiertag, der etwas auf sich hält, hat seine besonderen Gerichte. Rot,

festlich, intensiv und schmackhaft.Das ist das köstliche Weihnachtsfest, das das

internationale Projekt "Red Gold Tomatoes from Europe" bietet, das von der

ANICAV (dem italienischen Verband der Gemüsekonservenindustrie) gefördert und

von der Europäischen Union kofinanziert wird und den Export von italienischen

Bio-Tomatenkonserven nach Deutschland unterstützt. Von der Vorspeise bis zum

Dessert ist die Tomate der Star. "Unser Ziel ist es, in der Weihnachtszeit

Bio-Tomatenkonserven zu fördern, die besser für Sie sind", erklärt Giovanni De

Angelis, Generaldirektor der ANICAV. "Wir heben die wichtigsten Aspekte der

Nachhaltigkeit, des Gesundheitsnutzens und des Geschmacks hervor. Etwa 75 % der

italienischen Bio-Tomatenproduktion sind für den Export bestimmt. Unser Ziel ist

es, den Konsum zu fördern und den Marktanteil auf dem Zielmarkt zu erhöhen". Und

hier ist das spezielle Menü "Rotes Gold": Gefüllte Tomaten, Ricotta-Gnocchi mit

Zucchini und Tomaten, Truthahn in Tomatensauce, Tomaten-Käsekuchen .







Freude für die ganze Familie. Dosentomaten gehören zu den vielseitigsten und am

häufigsten verwendeten Lebensmitteln der Welt und sind eine wertvolle Zutat für

Festtagsrezepte, sei es für Vorspeisen und Suppen, reichhaltige Beilagen und

Soßen oder sogar Desserts und Eiscreme, um Festtagsmahlzeiten stilvoll

abzuschließen. Es gibt Hunderte von Sorten, jede mit ihren eigenen Merkmalen in

Bezug auf Geschmack, Süße, Säuregehalt, Farbe und Textur. In der Weihnachtszeit

ist der frische Geschmack von Tomaten ein Muss, und Sie können Ihrer Fantasie

freien Lauf lassen und interessante Kombinationen mit Gewürzen und Kräutern

kreieren. Das von "Red Gold Tomatoes from Europe" vorgeschlagene Festtagsmenü

ist schmackhaft und gut für Sie. Also ab in die Küche, um mit diesem köstlichen

Menü einen Sturm zu entfachen, und unsere Wünsche für ein frohes Weihnachtsfest!



Appetithappen



Gefüllte Tomaten - Rote Goldtomaten aus Europa (https://c212.net/c/link/?t=0&l=d

e&o=4330247-1&h=1538176563&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3D

en%26o%3D4330247-1%26h%3D674199940%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fredgoldfromeurope.e

u%252Frecipes%252Fstuffed-tomatoes%252F%26a%3DStuffed%2Btomatoes%2B-%2BRed%2BGol

d%2BTomatoes%2BFrom%2BEurope&a=Gef%C3%BCllte+Tomaten+-+Rote+Goldtomaten+aus+Euro

pa)



