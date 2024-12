VW: Einigung enttäuscht, sagt ein Analyst – Sell!

VW kündigte an, bis 2030 über 35.000 Stellen sozialverträglich abzubauen, was jährliche Einsparungen von 1,5 Milliarden Euro bei den Arbeitskosten ermöglichen soll. Eine neue Beschäftigungssicherung bis 2030 wurde zugesagt, und eine Schließung ganzer Werke ist zunächst nicht geplant.

Volkswagen hat auch einer Reduzierung der Boni für seine Manager zugestimmt, was in den kommenden Jahren zu Gehaltskürzungen führen wird, wie Reuters am Sonntag unter Berufung auf die Süddeutsche Zeitung berichtete. Demnach sollen die Gehälter von rund 4.000 Managern des Unternehmens ab Mai 2025 aufgrund der gekürzten Boni um 10 Prozent sinken. In den darauffolgenden drei Jahren werden die Gehälter demnach schrittweise weiter reduziert – um 8 Prozent, 6 Prozent und schließlich 5 Prozent.

Philippe Houchois von Jefferies sieht die Ergebnisse als hinter den ursprünglichen Ambitionen und Markterwartungen zurückbleibend. Er bemängelte, dass Volkswagen angesichts der dynamischen Veränderungen in der Automobilindustrie nicht mit der nötigen Dringlichkeit handelt. Positiv sei jedoch, dass drohende Arbeitskämpfe im Januar nun wohl vermieden werden.

Patrick Hummel von der UBS zeigte sich ebenfalls skeptisch. "Die Einigung dürfte den Markt kaum beeindrucken", schrieb er. Unklar bleibt laut Hummel, was "mittelfristig" bei den avisierten Einsparungen konkret bedeutet. Er hält es für unwahrscheinlicher, dass die angestrebte Kernmarken-Marge von 6,5 Prozent bis 2026 erreicht wird. Zudem betonte er, dass die ursprünglich vom Management geforderte zehnprozentige Lohnkürzung durch einen Lohnstopp bis 2027 ersetzt wurde. Hummel bewertet die VW-Aktie mit Sell und einem Kursziel von 75 Euro.

Die VW-Aktie ist Ende November auf den tiefsten Stand seit 2010 gefallen. Die Kursverluste für das Jahr 2024 summieren sich auf über 20 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





