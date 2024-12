Warren Buffett geht mit der größten Cash-Position seit 1990 ins neue Jahr

Die Marktbewertung hat historische Ausmaße erreicht. Der Buffett-Indikator ist ein Maßstab zur Bewertung von Aktienmärkten. In einem Interview mit Fortune im Jahr 2001 beschrieb Buffett den Indikator als "wahrscheinlich das beste einzelne Maß dafür, wo die Bewertungen zu einem bestimmten Zeitpunkt stehen".

Der Indikator wird berechnet, indem der Gesamtmarktwert aller an der Börse gehandelten Aktien eines Landes ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) desselben Landes gesetzt wird. Diese Kennzahl vergleicht die Größe des Aktienmarktes mit der Wirtschaftsleistung des Landes und liefert dadurch Hinweise auf die relative Bewertung des Marktes.

Der "Buffett-Indikator" ist auf ein Allzeithoch von 209 Prozent gestiegen, ein Niveau, das zuletzt 1929 erreicht wurde. Vor dem Platzen der Dotcom-Blase Anfang der 2000er Jahre hatte der Indikator einen Höchststand von 140 Prozent erreicht, wie aus Daten von Oppenheimer hervorgeht.

"Ich denke, es liegt an der Bewertung und daran, dass es keine attraktiven Kaufgelegenheiten gibt", kommentiert Bill Stone, Chief Investment Officer bei Glenview Trust Company und langjähriger Berkshire-Aktionär, den Bargeldbestand von Berkshire. Und weiter: "Es ist schwierig, Unternehmen dieser Qualität zu einem günstigen Preis zu finden."

Buffett hat in diesem Jahr massive Positionen seiner beiden größten Beteiligungen, Apple und Bank of America, abgestoßen. Er war fast das ganze Jahr 2024 in Verkaufslaune und hat in den ersten drei Quartalen des Jahres Aktien im Wert von 133 Milliarden US-Dollar abgestoßen.

"Ein Teil der 325 Milliarden US-Dollar in bar wird schließlich für Investitionen in einer Notlage verwendet werden, entweder in einer Branche oder einem einzelnen Unternehmen, ähnlich wie es Berkshire während der letzten Wirtschaftskrise getan hat", sagte Kevin Heal, Analyst bei Argus Research, kürzlich in einer Notiz. Und weiter: "Dies wird auch den Nachfolgern die Möglichkeit bieten, sich zu profilieren, wenn Herr Buffett offiziell die Zügel übergibt."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





