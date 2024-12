Dax startet mit Verlusten in Weihnachtswoche

sirmike [Blogger] schrieb gestern 09:26

Kürzlich gab es die Meldung, wonach Don Trump künftig ein neues Ziel für die Rüstungsausgaben der NATO-Länder fordern will: 5 % des BIP. Bisher liegt es bei 2 % und auch das wurde von fast niemandem erreicht.



Klar, die 5 % sind unrealistisch und nicht bezahlbar, aber... es liegt auf der Hand, dass die NATO-Staaten (ex USA) viel mehr Geld in ihre Verteidigung und Wehrfähigkeit stecken müssen. Und "Dealmaker" Trump fordert viel mehr als er eigentlich erreichen will, weil er sein eigentliches Ziel so erreichen kann (vielleicht 3 % ?) und gleichzeitig Verhandlungsmasse hat, für die er im Gegenzug andere Gefälligkeiten eintauschen kann. So kriegt er gleich mehrere Wünsche durchgesetzt. Und seine Drohung, die USA könnten die NATO verlassen, ist schon eine Bedrohung für die europäischen NATO-Partner, selbst wenn die USA dabei selbst viel verlieren würden und die Drohung wohl nicht wirklich Ernst gemeint ist. Aber Trump ist eben alles zuzutrauen. Alles!



Bedeutet unterm Strich: Es wird künftig immer mehr Geld in den Rüstungssektor fließen und Rheinmetall wird hiervon stark profitieren. Das Mehr wird nicht morgen oder übermorgen in den Geschäftszahlen auftauchen, aber der Auftragseingang dürfte weiterhin ansteigen, die Zahl der Kooperationen und Joint Ventures zulegen und auch Übernahmen weiter auf der Agenda stehen. Das größte Risiko sehe ich hierbei in einer "Diworsifikation", also einer Verzettelung durch Zukauf schlechter Unternehmen und/oder der Expansion in wenig lukrative Bereiche. Größenwahn ist der Feind des Erfolgs. Ansonsten kann man mit Rheinmetall-Aktien wohl die nächsten Jahre kaum etwas falsch machen...