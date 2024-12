APA ots news FMA warnte Anleger 2024 so oft wie noch nie - Finanzbetrug... APA ots news: FMA warnte Anleger 2024 so oft wie noch nie - Finanzbetrug mit Handelsplattformen ist leider "Wachstumsbranche" Falsche Krypto-Investments, betrügerische Handelsplattformen, Promi-Schmähs sind die Trends in der FMA-Statistik Wien …