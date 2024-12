Honda und Nissan auf dem Weg zur neuen Nummer 3 hinter Toyota und VW

Dies erklärte eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber Reuters. Ziel sei es, bis August 2026 die Fusion abzuschließen und die Aktien der neuen Gesellschaft an der Börse zu notieren. Honda und Nissan sollen dabei von der Börse genommen werden.

Marktexperten sehen in der geplanten Fusion eine Reaktion auf den zunehmenden Wettbewerb durch Tesla und chinesische Hersteller wie BYD. Sowohl Honda als auch Nissan kämpfen mit Einbrüchen in wichtigen Märkten wie China und den Vereinigten Staaten. Im vergangenen Monat kündigte Nissan den Abbau von 9.000 Arbeitsplätzen und eine Reduzierung der Produktionskapazität um 20 Prozent an. Honda meldete ebenfalls rückläufige Verkaufszahlen und enttäuschende Gewinne.

"Ausländische Hersteller verlieren in China an Boden, während lokale Marken mit innovativen Elektro- und Hybridfahrzeugen Marktanteile gewinnen", so ein Sprecher.

Carlos Ghosn, ehemaliger Chef von Nissan und Renault, äußerte Zweifel an dem Vorhaben: "Ich glaube nicht, dass eine Allianz zwischen Honda und Nissan erfolgreich sein wird. Die beiden Unternehmen ergänzen sich nicht.“ Ghosn lebt im Libanon, nachdem er 2018 wegen Finanzdelikten in Japan verhaftet wurde und später unter Kautionsauflagen floh.

Die Fusion würde die größte Umstrukturierung der Automobilindustrie seit der Gründung von Stellantis im Jahr 2021 darstellen, als Fiat Chrysler und PSA in einem Deal im Wert von 52 Milliarden US-Dollar fusionierten. Die Aktien von Honda, Nissan und Mitsubishi Motors reagierten positiv auf die Berichte.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion