VW drehen nach Tarifeinigung ins Minus - Analysten skeptisch

Songbird schrieb gestern 11:21

In den Tarifverhandlungen bei VW ist nichts von dem erreicht worden, was eigentlich notwendig gewesen wäre. Man kann davon ausgehen, dass dieser Konzern von Gewerkschaftern, Betriebsrat und der SPD geleitet wird. Was mit Unternehmen passiert, die von der Gewerkschaft geleitet werden weiß man aus der Geschichte. Endete immer mit Heulen und Zähneklappern. Ich würde mich nicht wundern, wenn die Großaktionäre sich mittelfristig aus dem Unternehmen zurückzögen.

Das Ergebnis der Verhandlungen zementiert die absurden Gehälter der Angestellten und honoriert Minderleistung. So wird VW in einigen Jahren von der Bildfläche verschwunden sein. Die Börse mag keine Konzerne, die von Politikern oder Gewerkschaftern dominiert werden. Der Kurs der Aktie wird nie wieder die Höhen erklimmen die einmal zu sehen waren. Auch das anschließende Geplapper der SPD Granden zeigt nur, dass es ihnen um Kurzfristigen Erfolg bei der nächsten Wahl geht. Danach kann man ja wieder mit den Verplempern von Steuergeld großspurig zu Hilfe eilen. Bezahlt für das Desaster haben bislang nur die "bösen und gierigen" Aktionäre.