Es ist ein Unfall, der nur darauf wartet, zu passieren: Dass Donald Trump in einen schweren Konflikt mit der US-Notenbank Fed geraten wird, ist so gut wie sicher. Sehr wahrscheinlich auch, dass es früher oder später zwischen Trump und Elon Musk krachen wird - warum etwa hat "The Donald" am Wochenende betont, dass er selbst und nicht der Tesla-Chef der kommende US-Präsident sei? Trump am Wochenende wieder mit durchaus skurrilen Aussagen: der Panama-Kanal müsse an die USA zurück gegeben werden. Grönland sei wichtig für die USA und sollte deswegen ein Teil der USA sein. Und TikTok solle vorläufig noch nicht verboten werden, weil dort die Unterstützung für ihn im Wahlkampf so großartig gewesen sei. Der schwerste "Krieg" aber wird zwischen Trump und der Fed geführt werden - und der US-Anleihemarkt wird der Schiedsrichter sein..

Das Video "Trump, Fed, Elon Musk: Die kommenden "Kriege"!" sehen Sie hier..