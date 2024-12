Welche Kryptowährung schafft als nächstes den Sprung ins Rampenlicht?

Mit einem Kursplus von über 110 Prozent seit Jahresbeginn hat Bitcoin eine beeindruckende Renaissance erlebt. Der Kurs liegt aktuell um die 100.000 US-Dollar, an Weihnachten vor zwei Jahren waren es noch 16.000 US-Dollar gewesen.

Die regulatorischen Aussichten für Kryptowährungen haben sich in den vergangenen beiden Jahren stark aufgehellt, insbesondere seit der Wiederwahl von Donald Trump. Die Einführung von Bitcoin-ETFs in den USA, die erstmals den direkten Kauf von Bitcoin über Brokerkonten ermöglichen, haben innerhalb weniger Monate 36 Milliarden US-Dollar an frischem Kapital eingesammelt und ein Gesamtvolumen von 110 Milliarden US-Dollar erreicht.