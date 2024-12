Baader Bank belässt Heidelberger Druck auf 'Buy' - Ziel 1,75 Euro

tufkaz schrieb 30.07.24, 13:24

Ich hatte ja schon erklärt, warum Charttechnik in kleinen Märkten wie bei HDD nicht funktioniert. Und am 8.8. kommen Quartalszahlen. Fallen die (bzw. der Ausblick) gut aus und läuft der Kurs anschließend über 1,40, wird der Charttechniker sagen: "Seht her, ich habe recht gehabt" und verkennt dabei den Grund für den Anstieg.



Fallen die Zahlen (bzw. der Ausblick) schlecht aus, wird er sein Modell anpassen und sagen: "Der Ausbruch ist nicht gelungen und es wird jetzt südwärts gehen. Aber das hatte ich ja auch schon als eine Möglichkeit in Betracht gezogen."



Das ist natürlich alles Mumpitz, weil die nächsten Zahlen jede Charttechnik überlagern werden und für den weiteren Kursverlauf nur entscheidend ist, wie es um das Unternehmen bestellt ist. Am Ende entscheiden immer die Fundamentaldaten wie ein Unternehmen am Markt bewertet wird.