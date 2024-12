Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,28 Prozent auf 133,76 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,28 Prozent.

Die Preise für nach Deutschland importierte Güter sind im November deutlicher gestiegen als erwartet. Die Einfuhrpreise stiegen im Jahresvergleich um 0,6 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt ein Plus von 0,3 Prozent erwartet, nachdem die Importpreise im Vormonat um 0,8 Prozent gefallen waren.

Die Einfuhrpreise haben tendenziell Einfluss auf die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Die Notenbank hatte zuletzt erneut die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Die zuletzt wieder etwas gestiegene Inflation wurde im Sondereffekten erklärt und ein Rückgang der Inflation im kommenden Jahr erwartet.

Am Nachmittag werden in den USA noch Zahlen zum Verbrauchervertrauen veröffentlicht. Vor den Weihnachtsfeiertagen wird ein eher ruhiger Handel erwartet./jsl/mis