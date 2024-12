DZ BANK stuft NOVO NORDISK auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Novo Nordisk von 772 auf 637 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Ergebnisse der CagriSema-Studie seien der "zweite Nackenschlag" für den Diabetesspezialisten und Pionier der medikamentösen Gewichtsreduktion innerhalb weniger Wochen gewesen, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Montag vorliegenden Studie. Er erinnerte neben CagriSema auch an die negative Vergleichsstudie zum Marktprodukt Wegovy./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2024 / 09:37 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2024 / 09:43 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,55 % und einem Kurs von 84,00EUR auf Tradegate (23. Dezember 2024, 09:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Elmar Kraus

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m