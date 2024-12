H.I.G. Realty kündigt strategische Partnerschaft mit dem Queen Mary BioEnterprises Innovation Centre in London an

LONDON, 23. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital („H.I.G."), eine führende globale alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 67 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass eine Tochtergesellschaft eine strategische Partnerschaft (die „Partnerschaft") mit dem Queen Mary BioEnterprises Innovation Centre („QMB") unterzeichnet hat, mit der eine Vereinbarung über die Bereitstellung von 40 000 Quadratmetern Inkubatorfläche in seinem Vorzeige-Innovationszentrum in Whitechapel, London, getroffen wurde.

H.I.G. und dessen Entwicklungspartner Lateral, ein im Vereinigten Königreich ansässiger Immobilienentwickler, werden bei diesem Projekt mit Barts Life Sciences (BLS), dem Barts Health NHS Trust, der Queen Mary University of London (QMUL) und dem britischen Ministerium für Gesundheit und Soziales zusammenarbeiten, was einen wichtigen Meilenstein für den Whitechapel Life Science Cluster darstellt. Die zusätzliche Fläche wird das Ziel unterstützen, im Herzen von Whitechapel ein Cluster der Biowissenschaften von Weltrang zu schaffen, das die Entwicklung von lebensverändernden Behandlungen und Ergebnissen im Gesundheitswesen beschleunigt.

Darüber hinaus werden durch die Entwicklung eines hochmodernen Gründerzentrums und seiner gemeinsamen Dienste ein Umfeld sowie ein Ökosystem für den Aufbau von Unternehmen geschaffen, was für die Ansiedlung von Start-up-Unternehmen und Ausgründungen entscheidend ist. Die umfassende Erfahrung von QMB beim Betrieb von Gründerzentren wird auch dazu beitragen, langfristige und hochwertige Arbeitsplätze im Whitechapel-Gebiet zu schaffen, Karrierewege zu fördern sowie die Ausbildung in den Bereichen Biowissenschaften und MINT zu unterstützen.

Jérôme Fouillé, Managing Director bei H.I.G. Realty in Europa, kommentierte: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit QMB bei der Entwicklung dieses erstklassigen Gründerzentrums in der Cavell Street. Unsere Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt zur Schaffung eines lebendigen Life-Sciences-Clusters in Whitechapel und zur Förderung des Wachstums der H.I.G.-Life-Sciences-Immobilienplattform im Vereinigten Königreich. Durch die Bereitstellung von hochwertigen Einrichtungen und Unterstützungsdiensten schaffen wir ein Umfeld, in dem innovative Start-ups gedeihen sowie zu bahnbrechenden Gesundheitsergebnissen beitragen können."