RBC stuft ASOS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Das Weihnachtsgeschäft der europäischen Bekleidungshändler dürfte sich in puncto Preisnachlässe recht rational entwickelt haben, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Für 2025 bevorzugt er Aktien von Unternehmen, die attraktiv bewertet und in der Lage sind, hohe Gesamtrenditen für die Aktionäre zu erzielen. Seine "Top Picks" im Sektor sind Zalando und Sainsbury./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2024 / 20:01 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2024 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 4,842EUR auf Tradegate (23. Dezember 2024, 10:59 Uhr) gehandelt.