Bitcoin: Korrektur von 40 Prozent auf 60.000 US-Dollar möglich, sagt Scaramucci

Und weiter: "Aber wenn man sich seine Bilanz wirklich ansieht, hat er langfristige Schulden, und er hat rollierende langfristige Schulden. Es müsste schon zu einem systemischen Zusammenbruch von Bitcoin kommen, und dieser müsste sechs oder sieben Jahre andauern, um ihn auffliegen zu lassen."

Beim Bitcoin bleibt Scaramucci bullish, auch wenn kurzfristige Preisbewegungen schwer vorherzusagen seien: "Das große Problem ist, dass man nie wirklich vorhersagen kann, wie sich der Preis entwickeln wird." Er hält eine vorübergehende Korrektur von 30 bis 40 Prozent auf 60.000 bis 70.000 US-Dollar für möglich, bleibt aber langfristig überzeugt, dass Bitcoin weiter an Wert gewinnen wird.

Scaramucci glaubt an die zukünftige Einführung günstiger gesetzlicher Rahmenbedingungen und die zunehmende Akzeptanz börsengehandelter US-Fonds. "Könnte [Bitcoin] eine Marktkapitalisierung von 18 Billionen Dollar erreichen? Wir glauben, dass er das könnte. Ist das ein direkter Weg zu 18 Billionen Dollar? Nein."

Arthur Hayes, ehemaliger CEO von BitMEX, erwartet bereits in einigen Wochen einen massiven Ausverkauf am gesamten Krypto-Markt – und zwar um die Zeit der Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar 2025.

MicroStrategy, einst ein Softwarehersteller der Dotcom-Ära und jetzt ein Bitcoin-Proxy, hat in diesem Jahr durch seine beeindruckende Aktienperformance von über 470 Prozent Aufmerksamkeit erregt. Das Unternehmen finanzierte seinen Bitcoin-Bestand von Milliarden US-Dollar durch Aktienverkäufe und Wandelanleihen, was Spekulationen über mögliche Zahlungsschwierigkeiten bei einem Bitcoin-Preisverfall auslöste. Doch Scaramucci widerspricht. "Das Narrativ, dass er gezwungen sei, Hunderttausende von Token auf den Markt zu werfen, halte ich für ein erzwungenes Narrativ."

Der Hedgefonds-Manager lobte die langfristige Strategie von MicroStrategy-CEO Michael Saylor, der durch "intelligente Hebelwirkung" ein "positives Schwungrad" für das Unternehmen geschaffen habe.

MicroStrategy hält Wandelanleihen im Wert von etwa 7,2 Milliarden US-Dollar, die Hedgefonds für Arbitrage-Wetten aufgrund der Volatilität des Basiswerts schätzen. Der First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF listet MicroStrategy als eine der drei größten Beteiligungen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

