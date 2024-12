BASF treibt Konzernumbau mit Bereichsverkauf voran

Nils49 schrieb 19.12.24, 11:25

Das bestätigt erneut, wie wichtig es ist, ein resilientes Portfolio aufzustellen. Während die BASF-Aktie heute in Richtung 40 € tendiert, zeigen Werte wie NVIDIA, Palantir oder die gehypten Quantum-Computing Unternehmen eine bemerkenswerte Stabilität, unabhängig von äußeren Einflüssen. So kann man alle Unkenrufe ignorieren und sich auf die Fortschritte bei der Sanierung von BASF in den kommenden Jahren freuen. Langfristige Investitionen erweisen sich auch weiterhin als ertragreich, mit wenig Ressourcen für Chart-Anbieter und hohem Stromverbrauch für die permanente Überwachung der Aktienkurse mittels Smartphone, Tablets und anderer Hilfsmittel. Langjährige Aniliner bleiben cool. 😎