JPMORGAN stuft Alphabet A-Aktie auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Alphabet-A-Aktie von 212 auf 232 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die von der Google-Mutter angebotenen Zugeständnisse im Suchmaschinengeschäft seien deutlich bescheidener als erwartet ausgefallen und auch hinter den Forderungen des US-Justizministeriums zurückgeblieben, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass das endgültige richterliche Urteil im Sommer einen Mittelweg zwischen den Vorstellungen beider Seiten finden wird. Der Fokus der Investoren dürfte sich darauf richten, wie die neue US-Regierung die Forderungen an das Unternehmen verändern könnte. Fundamental hob Anmuth die beeindruckenden Fortschritte von Alphabet im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), die gute Entwicklung des Suchmaschinen- und Werbegeschäfts sowie die Margen positiv hervor./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2024 / 18:46 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2024 / 18:47 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 185,3EUR auf Tradegate (23. Dezember 2024, 12:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Douglas Anmuth

Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 232

Kursziel alt: 212

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m