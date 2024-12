Brightline Interactive stellt erfolgreich eine skalierbare immersive Simulation für einen globalen Integrator von Regierungsdienstleistungen bereit

NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / 23. Dezember 2024 / The Glimpse Group Inc. („Glimpse“) (NASDAQ: VRAR) (FWB: 9DR), ein diversifiziertes Unternehmen für Immersive Technology-Plattformen, das auf Unternehmen ausgerichtete Software und Dienstleistungen in den Bereichen Virtual Reality („VR“), Augmented Reality („AR“) und Spatial Computing anbietet, hat heute bekannt gegeben, dass seine Tochtergesellschaft Brightline Interactive, LLC („BLI“) über ihre innovative Middleware-Plattform SpatialCore erfolgreich eine bezahlte Lösung für fortschrittliche immersive Simulationen für einen großen Integrator von Regierungsdienstleistungen („GSI“) bereitgestellt hat.

Durch die Nutzung der leistungsstarken Spatial-Computing- und KI-Plattform von SpatialCore war BLI in der Lage, in Rekordzeit eine anspruchsvolle räumliche Simulation zu erstellen, die aus unserer Sicht das Potenzial hat, zu einem neuen Branchenstandard zu werden. Dieses erste Simulationsprojekt wurde mit der Vorgabe entwickelt, dem GSI die Möglichkeit zu geben, den Simulationsbedarf von anderen Unternehmen zu erheben und diesen anschließend auf kostengünstige und skalierbare Weise zu ergänzen bzw. weiterzuentwickeln.

Tyler Gates, General Manager von BLI und Chief Futurist von Glimpse, meint dazu: „Diese Errungenschaft markiert einen entscheidenden Moment in der Entwicklung von SpatialCore und festigt die Position der Plattform als führendes Betriebssystem für die Verarbeitung und Visualisierung von Informationen im dreidimensionalen Raum. Die erfolgreiche Implementierung stellt nicht nur die technische Ausführungskompetenz von Brightline unter Beweis, sondern unterstreicht auch das transformative Potenzial von Spatial Computing bei der Bewältigung komplexer realer Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Sicherheit.“